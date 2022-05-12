إفتتاح صالة برنيق للركاب بمطار بنينا الدولي بحضور رئيس بلدية بنغازي

بنغازي 12 مايو 2022 (وال)- شارك رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري اليوم الخميس، في حفل إفتتاح صالة برنيق للركاب بمطار بنينا الدولي.

هذا وقد حضر حفل الافتتاح أعضاء مجلس النواب إبراهيم الزغيد، ورمضان شنبش، ونائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد علي فرج القطراني، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، ووزير المواصلات عبد الحكيم الغزيوي، ووزير الخدمة المدنية محمود بونعامة، ووزير الإتصالات سالم الدرسي، ووزير الإستثمار علي السعيدي، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة سابقاً عبد الله عبد الرحمن الثني، ورئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية جمال عبدالمالك، إلى جانب قيادات عسكرية ومسؤولي القطاعات والأجهزة والشركات العامة.

وقام السادة الحاضرين بجولة داخل صالة برنيق للركاب والمُستثمرة من قِبل مصرف التجارة والتنمية؛ بموجب العقد الُمبرم مع وزارة المواصلات بنظام BOT، حيث تم الإطلاع خلال الجولة على مدى جاهزية الصالة التي تصل سعتها السنوية إلى مليوني مُسافر، وتجهيزها بأحدث الأجهزة التقنية ووفق معايير عالمية غير مسبوقة في المطارات الليبية. (وال) أ ح / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال