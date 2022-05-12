اقتصاد

السفير الأمريكي لدى ليبيا: ندرس عمليات الإنفاق للواردات الضرورية من الغذاء والأدوية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية : من أبرز أولويات مجموعة العمل الاقتصادي إدارة العائدات في الإنفاق على باب المرتبات وأيضاً الدعم وبعض المشاريع الاستثمارية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف نورلاند بالقول: كذلك ندرس عمليات الإنفاق للواردات الضرورية من الغذاء والأدوية

وتابع “نورلاند” بالقول: كذلك نركز أيضاً على مسألة الشفافية، على كل الأطراف أن تدرك بأنّه عندما يتم تحويل أي أموال يتم التثبت من أوجه الإنفاق وأين ستذهب تلك الأموال.

وختم “نورلاند” حديثه قائلاً: المجتمع الدولي يمكن أن يساعد فنيّاً في دعم جانب الشفافية بإيجاد آلية للإشراف والرقابة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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