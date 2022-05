السفير الأمريكي “نورلاند”: فوجئنا من قيام “صنع الله” بتحويل جزء من عائدات النفط بعد تعرضه لضغوط كبيرة

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” بأنه فوجئ بقيام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” بتحويل جزء من عائدات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي بعد تعرضه لضغوط كبيرة، وفق قوله.

وأوضح “نورلاند” في تصريحات ضمن مقابلة خاصة مع الإعلامي “أحمد السنوسي” بُثّتْ عبر قناة “الوسط” ومنصة “تبادل” مساء الخميس، بأنه كان يعمل ضمن مجموعة العمل الاقتصادي التي تضم مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد آلية لإدارة عائدات النفط، لكنهم فوجئوا بأن “صنع الله” وقع تحت ضغوط كبيرة وتم تحويل أكثر من 2.6 مليار دولار من الإيرادات النفطية.

وأضاف السفير الأمريكي قائلا: “كنا نود ونفضل أن يتم التأني ولا يتم تحويل الأموال حتى تتم مناقشة هذه الآلية وحتى نعيد الثقة لدى الشعب الليبي بأن هذه الأموال ستذهب إلى المكان المناسب بما يعود بالنفع على الليبيين.

