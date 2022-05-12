نورلاند: ليبيا الآن تفقد وتضيّع فرصة الحصول على 6 ملايين دولار في اليوم

تحدث السفير الأمريكي لدى ليبيا لبرنامج فلوسنا: في البداية يجب أن يعود إنتاج النفط إلى سابق عهده ثُمّ يجب علينا إيجاد طريقة بشكل سريع للاحتفاظ بعائدات النفط في المصرف الليبي الخارجي إلى حين وضع آلية لتوزيع العائدات.

وأضاف نورلاند في تصريحٍ متلفز رصدته صدى الاقتصادية: من وجهة نظري لا أصف مايحدث كأزمة وإنّما فرصة ضائعة على ليبيا كان عليها أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

وتابع “نورلاند” بالقول: ليبيا الآن تفقد وتضيّع فرصة الحصول على 6 ملايين دولار في اليوم، ما يحدث ليس من مصلحة ليبيا فقط بل ليس من مصلحة سوق الطاقة العالمي.

وأردف نورلاند قائلاً: من المهم جداً أن يُستأنف إنتاج النفط في أسرع وقت، وأيضاً إيجاد آلية توزيع العائدات لإعادة بناء الثقة.

وفي ختام قوله أكد بأنّ هذا الأمر يعود إلى الليبيّين أنفسهم هم من يقررون، والولايات المتحدة مع مجموعة العمل الاقتصادي يمكننا المساعدة في هذا الصدد.

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