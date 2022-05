“نورلاند”: الآلية التي تتم مناقشتها لإدارة عائدات النفط تتركز على أولويات الإنفاق للمرتبات والدعم والواردات الضرورية من غذاء وأدوية

كشف السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” بأن الآلية التي تتم مناقشتها بين مجموعة العمل الاقتصادي والأطراف الليبية لإدارة عائدات النفط تتركز على أولويات الإنفاق لبابيْ المرتبات والدعم وبعض المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة للواردات الضرورية من الغذاء والأدوية.

وقال “نورلاند” في تصريحات ضمن مقابلة خاصة مع الإعلامي “أحمد السنوسي” بُثّتْ عبر قناة “الوسط” ومنصة “تبادل” مساء الخميس، إن مجموعة العمل الاقتصادي اجتمعت في تونس في الأول من أبريل الماضي وكان هناك ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وعن المنطقة الشرقية ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لمناقشة آلية إدارة العائدات النفطية، مشددا على أن الهدف هو أن تكون هذه الآلية بقيادة ليبية.

وأضاف بأن مجموعة العمل الاقتصادي تسعى من خلال الآلية لإيجاد نوع من التوافق بين الأطراف الليبية حول الأولويات في الإنفاق، والتي تشمل الإنفاق في باب المرتبات وباب الدعم وبعض المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى الواردات الضرورية من الغذاء والأدوية، مؤكدا على ضرورة التركيز على الشفافية وأن تدرك كل الأطراف بأنه عندما يتم تحويل أي أموال يتم التثبت من أوجه الإنفاق وأين ستذهب تلك الأموال.

وأشار السفير الأمريكي لدى ليبيا إلى أن المجتمع الدولي يمكن أن يساعد فنيا في دعم مبدأ الشفافية من خلال إيجاد آلية للإشراف والرقابة، لأن مساءلة إعادة الثقة للشعب الليبي فيما يتعلق بالإنفاق وأين تذهب الأموال هو أمر مهم للغاية، وفق قول “نورلاند”.

