“نورلاند” يرد على تساؤل حيال إمكانية جعل قرار إدارة عائدات النفط بيد مجموعة العمل الاقتصادي

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية : لابُد أن تكون هناك مشاركة واسعة من كل أطياف الشعب الليبي مع مجموعة العمل الاقتصادي، وهذا ماشهدناه في اجتماع شهر أبريل الماضي بحضور كافة المؤسسات ذات الطابع الفنّي والتقني.

وأضاف بالقول: من المهم جداً أن نذكر أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة برئاسة الدبيبة بعثت من يمثلّها في مجموعة العمل الاقتصادي من وزارة الاقتصاد.

وتابع نورلاند: كان هناك أيضاً ممثلّين عن المنطقة الشرقية من مجلس النوّاب وفرع مصرف ليبيا المركزي هُناك، حيث قمنا بإحاطة فريق “فتحي باشاغا” حول ماجرى ومستجدّات الأمور في ذلك الاجتماع، حيث أن مجموعة العمل الاقتصادي تم إنشاءها خلال مؤتمر برلين إلى جانب مجموعات عمل أُخرى، وهي منصّة لتطارح وإيجاد الأفكار لمساعدة الليبييّن للمُضي قُدماً.

أما بخصوص إمكانية جعل قرار إدارة عائدات بيد مجموعة العمل الاقتصادي قال: لا، بل ممثّلو الأطراف الليبية من حكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا وفريق فتحي باشاغا هم المسؤولون عن هذا الأمر.

وختم حديته قائلاً: مجموعة العمل الاقتصادي تم إنشاءها خلال مؤتمر برلين إلى جانب مجموعات عمل أُخرى، وهي منصّة لتطارح وإيجاد الأفكار لمساعدة الليبييّن للمُضي قُدماً.

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