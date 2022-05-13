نورلاند: من المهم إيجاد فرص للاعتمادات المستندية تكون واضحة ومُقنّنة.. وهذا ما على المصرف المركزي

صرح السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” لبرنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى الاقتصادية: من مصلحة ليبيا الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي لبيع ما لديهم، ومواكبة احتياجات العالم في الظروف الحالية من الطاقة.

وأضاف “نورلاند” بالقول: ليبيا وقادتها يبحثون عن سبيل، والاتفاق بالتوصل إلى آليةٍ ما سيكون بمثابة حل للوصول إلى مرحلة يكون فيها الجميع رابح ومُستفيد.

وتابع “نورلاند” قائلاً: مصرف ليبيا المركزي هو المعني بوضع السياسات النقدية من حيث قيمة الدينار والعُملات الصعبة، حيث أن الشركات الأمريكية مُهتمّة بالعودة وتوسيع أعمالها في ليبيا.

وقال “نورلاند”: من المهم إيجاد فرص للاعتمادات المستندية تكون واضحة ومُقنّنة، وعلى مصرف ليبيا المركزي إيجاد الحلول بالخصوص، إلى جانب كان لدينا تواصل وعمل مُطوّل مع “الكبير” وخلال زيارته الأخيرة في واشنطن اجتمعنا عبر تقنية الزوم.

وختم “نورلاند” حديته قائلاً: كان الحديث حول التقدّم المُحرَز فيما يتعلّق بإعادة توحيد مؤسسة المصرف المركزي مع فرعها في الشرق، وكان هناك حديث أيضاً مع “الحبري” ، كما أن السيّدان الكبير والحبري يعملان عن كثب ويحرزان تقدّماً في هذا الصدد.

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