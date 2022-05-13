وزير العمل يبحث ملف منح تأشيرات العمل وضبط سوق العمالة بحضور عددا من الأجهزة الأمنية

طرابلس 12 مايو 2022 (وال)- عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، اجتماعًا موسعًا مع الجهات المعنية بتنظيم منح تأشيرات العمل.

وضم الاجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد احميمة، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ومندوبين عن جهاز المخابرات والأمن الداخلي.

واستعرض الاجتماع عدد من ملفات أبرزها؛ آلية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة؛ بشأن منح التأشيرات والتنسيق مع السفارات الليبية بالخارج، وذلك لتنظيم عملية الدخول خصوصا في ظل الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة في ضبط سوق العمالة خلال منصة وافد الرقمية.

كما بحث الاجتماع تفعيل الاشتراطات المطلوبة لمنح أذونات الاستخدام عبر الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة. (وال)

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