اقتصاد

السفير الأمريكي: هذا ما يجري بخصوص توحيد المصرف المركزي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” حول توحيد مصرف ليبيا المركزي لبرنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى الاقتصادية: لايتعيّن على الولايات المُتحدّة الأمريكيّة إيجاد حل، بل هذا الأمر يعود إلى الليبيّن أنفسهم.

وأضاف نورلاند: يجب على الليبيّن إيجاد الحل المُناسب، وأظُن أنّ هناك عمل يجري بخصوص توحيد المصرف المركزي.

وتابع نورلاند بالقول: كان هُناك عمل قامت به شركة تدقيق أمريكيّة وقدّمت توصيّات إلى مصرف ليبيا المركزي.

وختم نورلاند حديته قائلاً: قام كلاً من السيد الكبير والحبري بإحاطة المجتمع الدولي حول التقدّم في تنفيذ تلك التوصيّات.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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