نورلاند: هذا ما خلفه العدوان الروسي.. ومسألة تواجد القوات الأجنبية بليبيا

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” لبرنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى الاقتصادية: فيما يتعلّق بالمسألة الروسيّة الأوكرانية موقفنا واضح جداً بأنّ العدوان الروسي غير مُبرّر مهما كانت الذرائع.

وأضاف “نورلاند” بالقول: هذا العدوان له آثار كارثيّة وتداعيّات اقتصادية كبيرة، بعض البلدان باتت تعاني في مسألة توريد الحبوب وهناك أيضاً أزمة طاقة على الصعيد العالمي، كما يجب على هذا الصراع أن ينتهي في أقرب فرصة ممكنة.

وتابع بالقول: حول مسألة تواجد القوات الأجنبية في ليبيا علِم الليبيون أنّ الموضوع حسّاس وهام جداً وكانت هُناك لجنة 5+5 التي دعتْ إلى مُغادرة كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة التراب الليبي، حيث نعتقد أنّ بعض تلك القوّات قامت بدوْر يتمثل في زعزعة استقرار ليبيا.

وختم حديته قائلاً: نشارك الليبيّين رغبتهم في مغادرة تلك القوات، وهذا ما سيُفسح المجال لتحديد مع من سيتم التعاون أمنياً في عدّة مجالات.

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