المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي يعتمد خطة العمل السنوية

اعتمد الاجتماع الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي خطة عمل سنة 2022 وإمكانية تنفيذها تزامنًا مع الأحداث العالمية وأثرها على الاقتصاد الليبي والحد من تداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين.

ورفعت الحرب الروسية الأوكرانية أسعار بعض السلع الأساسية إلى الضعفين في السوق العالمية مما انعكس على الأسعار محليًا، إذ ارتفعت في بعض البضائع بمقدار 60% بحسب بيانات رسمية.

وترأس اجتماع المجلس، الذي يعقد لأول مرة منذ تأسيسه قبل 14 عامًا، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بحضور كلٍّ من محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ووزراء كلٍّ من المالية، التخطيط، الاقتصاد، النفط والغاز، والخارجية والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.

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