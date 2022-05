«عون»: ليبيا ليس لديها كميات زائدة من النفط أو الغاز لتزود بها أوروبا

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إن ليبيا ليس لديها أي كميات زائدة عن الحاجة سواء غاز أو نفط خام لتزودها للسوق الأوروبي لتعوض أوروبا عن النفط و الغاز الروسي.

وأشار عون في تصريح لـ«سي أن بي سي عربية» أنّه أصدر توجيهات للمؤسسة الوطنية للنفط للعمل على تطوير عدة اكتشافات نفطية وغازية لم يتم تطويرها، مجددا التأكيد أنّ بلاده غير قادرة على زيادة إمدادات النفط والغاز لأوروبا.

وذكر عون أنّ زيادة الإنتاج تحتاج لإنجاز عمليات التطوير، والتي تحتاج لتمويل وإدارة خبيرة وكفؤة وشفافة، مشيرا غلى وجود خلافات بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب عون فإنّ المشاكل تمثّلت في عدم تقيد مصطفى صنع الله بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، منها على سبيل المثال الإنتاج من مختلف الحقول بدون اتباع الأصول الفنية المنصوص عليها قانوناً، وهذا سبب، وسيسبب، كوارث لمكامن النفط في ليبيا، وفق تعبيره.

