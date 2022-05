بحضور “القطراني والحبري والثني” .. افتتاح صالة برنيق للركاب بمطار بنينا الدولي

أقيم أمس الخميس حفل افتتاح صالة برنيق للركاب بمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي بمشاركة عدد من المسؤولين على رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “علي القطراني” ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة سابقًا “عبدالله الثني” ورئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية “جمال عبد الملك”.

وحضر حفل الافتتاح كذلك رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “الصقر بوجواري” وعضويْ مجلس النواب “إبراهيم الزغيد” و”رمضان شمبش”، وعدد من وزراء الحكومة الليبية من بينهم وزير المواصلات “عبدالحكيم الغزيوي” ووزير الخدمة المدنية “محمود بونعامة” ووزير الاتصالات “سالم الدرسي” ووزير الاستثمار “علي السعيدي” ووزير الحكم المحلي ” سامي الضاوي”.

يشار إلى أن صالة برنيق للركاب بمطار بنينا الدولي مُستثمرة من قِبل مصرف التجارة والتنمية بموجب عقد مبرم مع وزارة المواصلات بنظام “BOT”، وتصل سعتها السنوية بحسب القائمين عليها إلى مليونيْ مُسافر وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة التقنية ووفق معايير عالمية.

