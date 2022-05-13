العجز التجاري التونسي يرتفع 50% خلال الربع الأول من 2022

سجل العجز التجاري لتونس ارتفاعاً بنسبة 50%، ليصل إلى مستوى 6،6 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي 2022، مقابل 4،4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة الماضية 2021م.

وكشف المعهد الوطني للإحصاء في منشور -الخميس- أن المبادلات التجارية التونسية شهدت تحسناً في الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، مسجلة (24,6%) مقابل (+21,4%) بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021م، فيما بلغت قيمة الصادرات أكثر من 18 مليون دينار مقابل 15.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.

وأوضحت بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع الواردات بنسبة (30,3%) مقابل (+13%) خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021م، مسجلة أكثر من 25 مليون دينار مقابل 19.6مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الفائت، وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعاً بـ 3,4 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغت (74,1%).

وكانت الحكومة التونسية قد اتخذت عدة إجراءات خلال الربع الأول من العام الحالي لتغطية العجز في الموازنة العامة، إلى جانب مباحثات مع البنك الدولي لتقديم حزمة مساعدات عاجلة في شكل قروض ومنح طويلة أجل السداد.

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