“عبد الجليل” لتبادل: رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا متواجد في أنقرة للتباحث مع المسؤولين الأتراك

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية ووزير الصحة بالحكومة “عثمان عبد الجليل” لقناة “تبادل” بأن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “فتحي باشاغا” متواجد في العاصمة التركية أنقرة للتباحث مع المسؤولين الأتراك.

وبحسب محللين سياسيين فإن “باشاغا” يهدف من زيارته لتركيا إلى الحصول على دعم الرئيس التركي “رجب طيب إردوغان” من خلال الضغط على رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” وإقناعه بالتخلي عن السلطة وتسليم المقرات الحكومية في العاصمة طرابلس للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب.

