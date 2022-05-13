الكبير يؤكد للسفير الأميركي انتهاج مصرف ليبيا الشفافية في الإنفاق العام

شهدت العاصمة التونسية تونس -الجمعة- لقاءً جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، لمناقشة القضايا المتعلقة بالإنفاق والشفافية.

وأطلع الكبير، السفير الأميركي على الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية في الإنفاق العام، والتي قال إن من شأنها تعزيز مساءلة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية.

وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي في تغريدة أوردتها السفارة الأميركية عبر حسابها على تويتر، إلى أن هذه الخطوات تتخذ “بهدف منح الليبيين الثقة في أنّ الأموال العامة تُنفق لمصلحتهم”.

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