اقتصاد

دريجة ينتقد الإبقاء على سعر الصرف الحالي ويتهم المركزي بإفقار الليبيين

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق محسن الدريجة، سياسة الإبقاء على سعر صرف الدينار الليبي عند حدود 4.48 دنانير للدولار الواحد، معتبراً استمرار هذا السعر إفقاراً لليبيين.

وأوضح دريجة في منشور له أن الهدف من توحيد سعر الصرف والإبقاء عليه عند حدوده الحالية لم يكن “ليفقر الناس وتصعب الحياة”، مشيراً إلى أن الهدف كان تخفيضه إلى سعر موحد جديد يستطيع أن يصله كل ليبي ويكون أقل من 3 دنانير.

وأضاف دريجة أن ترك سعر الصرف عند 4.5 دنانير ووصوله إلى 5.11 في السوق السوداء هو إفقار لليبيين، خاصة أن سعر النفط ارتفع خلال الأعوام الماضية، وفق قوله.

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قناة 218 الليبية

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