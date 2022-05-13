“الدبيبة” يوجه عتاباً لعدد من مؤسسات الدولة.. ويوضح السبب الحقيقي لعدم صرف منحة الزوجة

صرح رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” أثناء اجتماعه مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادية بخصوص ملف الكهرباء أنه يجب تشكيل لجنة حقيقية عملية عملها التفكير في نوع المصابيح الكهربائية وأيضا نوع التكيف والطاقة الشمسية، ويجب على وزير الاقتصاد أن يضع قرارات واضحة يضع بها شروط لاستيراد الأجهزة الكهربائية ذات التكلفة الكهربائية الباهظة وهذه الخطوة تعبر بداية البداية.

كما قال معاتباً أن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تعاني من مشاكل كبيرة جدا ومن المفترض أن تحقق لنا دخل كبير ولكن في الواقع شركة خاملة بالكامل والإدارات يوجد بها موظفين منتهي الصلاحية والبعض منهم يعاني من مشاكل صحية.

وتابع بالقول: لدينا عقارات في بعض المدن الكبيرة في الخارج مقفلة ولا يوجد عوائد مالية منهم وفي المقابل ليس لديهم حتى ما يغطي هذه الإدارات المسؤولة على هذه العقارات، وهناك محاولات من قبل الإدارة لتحريك هذا الملف ويجب تشكيل لجنة لتوجيه الإدارة في كيفية إدارة هذا الملف.

وحيال وزارة الشؤون الاجتماعية قال أنه بها مشكلة وهي مشكلة الرقم الوطني مع مطالبته أن يتم الجلوس مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بهذا الشأن وبسبب هذه المشكلة لم نعرف كيفية صرف منحة الزوجة إلى الآن.

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