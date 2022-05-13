رغيف الخبز يرتفع لسعر قياسي ويفاقم معاناة المواطنين

أفاد مراسلو 218 في عدد من المناطق بارتفاع قياسي جديد في أسعار رغيف الخبز، الذي وصل سعره لـ 0.5 “نصف دينار” للرغيف الواحد، بعد أن كان يباع الرغيف بأزيد قليلاً من 0.30 قرش.

ويعزو التجار هذا الارتفاع للزيادة في أسعار الدقيق المستخدم في صناعة الخبز مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بأكثر من 40%، ليلامس حاجز 300 دينار للقنطار الواحد، مع ارتفاعات مصاحبة في أسعار الخميرة ومادة السكر التي تدخل في صناعة بعض المعجنات والخبز، وهو ما اضطر بعض أصحاب المخابز لتقليل حجم رغيف الخبز دون الأوزان المعتمدة.

وكان السفير الليبي في موسكو محمد المغربي، في تصريح إلى وكالة «تاس» الروسية، قد كشف عن مفاوضات بشأن استيراد نحو 350 ألف طن من الطحين والحبوب من روسيا، في وقت تتواصل فيه الإمدادات دون انقطاع عبر الموانئ الليبية، وسط اتهامات للتجار بالاحتكار ومفاقمة الأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية