محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع السفير الأمريكي الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية في الإنفاق العام

تونس 13 مايو 2022 (وال)- التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الجمعة في تونس، السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، لبحث عدد من الملفات الهامة.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إن الكبير؛ أطلع السفير نورلاند خلال اللقاء؛ على الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية في الإنفاق العام، والتي من شأنها تعزيز مساءلة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية، بهدف منح الليبيين الثقة في أنّ الأموال العامة تُنفق لمصلحتهم. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال