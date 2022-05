“الكبير” يناقش مع السفير الأمريكي مستجدات مشروع توحيد مصرف ليبيا المركزي

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” مع السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” اليوم الجمعة بالعاصمة التونسية، خطة المصرف المركزي في تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح وتطوير بيان الإيراد والإنفاق ومستجدات مشروع توحيد مصرف ليبيا المركزي، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي للمصرف المركزي.

وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا قد قالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” قد أطلع السفير “نورلاند” في اجتماعهما اليوم بمقر السفارة بتونس، على الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية في الإنفاق العام والتي من شأنها تعزيز مساءلة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية بهدف منح الليبيين الثقة في أنّ الأموال العامة تُنفق لمصلحتهم.

