صعود سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 14 مايو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 14 مايو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 14 مايو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.1425 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.1450 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.1625 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.1475 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.1575 دينار

اليورو – طرابلس = 5.315 ~5.320 دينار

اليورو – بنغازي = 5.320 ~5.325 دينار

الجنية الإسترليني 6.22 دينار

الليرة التركية 0.33 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب220.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب256.6 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب293.3 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2081 دينار

كسر الفضة 2.8 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.25 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.23 “مصرف الوحدة” – 5.18 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.