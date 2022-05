نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لقناة “تبادل” صحة الأنباء التي تتحدث عن صدور تعميم من “المركزي بإيقاف عمليات شحن بطاقات الأغراض الشخصية “10 آلاف دولار” اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد.

وكان عدد من تجار العملة قد عزا ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى صدور تعميم من مصرف ليبيا المركزي بإيقاف عمليات شحن بطاقات الأغراض الشخصية “10 آلاف دولار” اعتبارًا من الأحد، الأمر الذي نفاه المسؤول بالمصرف المركزي مؤكدًا بأنه لم يصدر أي شيء بالخصوص.

وشهد السوق الموازي ارتفاعا في سعر صرف الدولار الأسبوع الماضي، حيث ارتفع من 5.06 يوم السبت الفائت ليتراوح بين 5.12 إلى 5.15 وسط ونهاية الأسبوع، بالمقابل لايزال سعر الصرف الرسمي بالمصرف المركزي يشهد صعودا كذلك حيث وصل إلى 4.82 دينار للدولار الواحد.

The post مسؤول بالمصرف المركزي ينفي لتبادل صدور تعميم بإيقاف عمليات شحن بطاقات الأغراض الشخصية “10 آلاف دولار” appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا