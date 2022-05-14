خاص: “فوزي وادي”: هذه الجولة لتبادل الخبرات بين المصانع والتشجيع على الاستثمار وتسهيل الإجراءات بين الدولتيْن

تحدّث نائب رئيس لجنة معرض طرابلس الجديد والمهتم بالشأن الاقتصادي “فوزي وادي” في تصريحٍ لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نقوم حالياً بجولة في المصانع بمنطقة الجفارة وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمنطقة، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة والسفير التونسي ووفد من الغرفة التجارية بنزرت – تونس.

وأضاف بالقول: قمنا بعدة جولات منها ماكان داخل 4 مصانع وذلك لفتح المشاركة بين غرفتي التجارة الجفارة وبنزرت وتبادل الخبرات بين المصانع هُنا وهُناك والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال وتسهيل الإجراءات بين الدولتيْن

أيضاً محاولة إيجاد العراقيل التي تواجه الغُرفتيْن حتى يتعرف الوفد التونسي على مايجري داخل المصانع الليبية بمنطقة الجفارة.

وتابع بالقول: ستكون هناك زيارةً في المدة القادمة لوفد ليبي إلى دولة تونس تحت إشراف وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” لمتابعة كل هذه الأمور، كما أننا سنتوجّه أيضاً اليوم إلى منطقة “سيدي السايح” لزيارة بعض المصانع الأُخرى.

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