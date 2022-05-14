لتعزيز احتياطياتها.. الهند توقف صادرات حبوب القمح

أعلنت الحكومة الهندية السبت وقف صادرات حبوب القمح إلى إشعار غير معلوم لتعزيز احتياطياتها واستقرار الأسعار في السوق المحلية.

واستثنى القرار التعاقدات التي أبرمت قبل شهر مايو عن طريق خطابات الائتمان لدول صنفتها نيودلهي في حاجة للحبوب لسد أي عجز وتلبية أمنها الغذائي.

وقالت الفاو، في أحدث تقرير لها، إن أسعار الغذاء في العالم ارتفعت بسبب الحرب إلى مستويات قياسية بمقدار 13% مما يعني أن 50 دولة ستكون مهددة بالجوع في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، بينما سجلت أسعار الحبوب عالميًا ارتفاع بنسبة 30% .

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