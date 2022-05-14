خاص.. “فوزي وادي” يصرح لصدى حيال معرض طرابلس الدولي الجديد

صرح نائب رئيس لجنة معرض طرابلس الدولي “فوزي وادي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: وجّهت كلمة خلال افتتاح النسخة الأخيرة لضرورة تشجيع الجانب التونسي للاستثمار داخل المعرض وجلب الخبرات بالاستثمار المشترك بين القطاع الخاص والعام.

وأضاف بالقول: معرض طرابلس الدولي الجديد يقع على أرض مساحتها 47 هكتار تقريبياً، بالقُرب من مطار طرابلس الدولي الجديد وعلى الطريق الرابط طرابلس – السواني.

وتابع بالقول: يوجد به عدد من الخدمات الأوليّة منها الطريق العام والكهرباء، ونبحث عن مستثمرين ونحاول كلجنة أن نُعطي فكرة أكثر عن المعرض إعلامياً لكي المستثمر العربي أو الأجنبي على كيفيّة الاستفادة والاستثمار داخل هذا المعرض سواءً من ناحية جُزئية أو مُتكاملة.‎

وفي ختام قوله: وجه الشكر للوزير على كل ماصدره من قرارات بخصوص إنشاء المعرض والاهتمام به.

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