اقتصاد

مباحثات ليبية أنغولية للاستفادة من التعاون مع البنك الأفريقي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير النفط والغاز محمد عون، رفقة عضو المجلس التنفيذي لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول “الأبو”، نتائج المفاوضات مع البنك الأفريقي لدعم الصناعة النفطية في أفريقيا.

كما تضمن الاجتماع الذي عُقد بأنغولا، البحث في آليات الاستفادة من التعاون مع البنك الأفريقي في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء لتطوير الثروة النفطية والاستفادة منها في التحول لإنتاج الطاقات المتجددة.

وشارك في الاجتماع فريق من وزارة النفط والغاز الليبية، ومن الجانب الأنغولي، وكيل وزير الدولة للموارد المعدنية ورئيس منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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