اقتصاد

البنك الأفريقي يمنح تونس 107 ملايين دولار لتطوير الطرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منح بنك التنمية الأفريقي تونس ما قيمتهُ 107 ملايين دولار؛ لتمويل مشروع تطوير الطرق.

وبحسب ما ذكرته الجريدة الرسمية في تونس؛ فإن القرض يضمن المساعدة في تطوير البنية التحتية للطرق، سعيًا للنهوض بالأنشطة الاقتصادية بين المناطق الداخلية والساحلية في البلاد.

من جهة أخرى، تعتزم الحكومة التونسية رفع أسعار بعض المواد الغذائية من بينها الحليب والبيض والدواجن على خلفية احتجاج المزارعين على غلاء تكلفة العلف الحيواني في ظل الحرب في أوكرانيا.

وكشف وزير الاقتصاد سمير سعيد في تصريح لوكالة “رويترز”، أن ارتفاع أسعار النفط والحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا تكلف ميزانية الدولة خسارة بحوالي 1,7 مليار دولار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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