خلال زيارته إلى دولة أنغولا.. “عون” يناقش نتائج المفاوضات مع البنك الأفريقي لدعم الصناعة النفطية بأفريقيا

قام وزير النفط والغاز محمد عون، رفقة فريق من الوزارة وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (الأبو)، بزيارة إلى دولة أنغولا ، وذلك بدعوة من وزير الموارد المعدنية الانغولي ورئيس منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول للدورة الحالية ، وكان في استقباله وكيل وزير الدولة للموارد المعدنية جان دي روزا كوري فيكتور في مطار العاصمة الانغولية لواندا .

تم خلال هذه الزيارة مناقشة بعض المواضيع على رأسها نتائج المفاوضات مع البنك الأفريقي لدعم الصناعة النفطية بأفريقيا والاستفادة منها في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء لإستنضاب الثروة النفطية والاستفادة منها في التحول لإنتاج الطاقات المتجددة.

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