خاص.. انطلاق الجولة الرابعة لوزارة الاقتصاد بمجموعة السهل القابضة انطلقت الجو 2022-05-14 18:11:51

#خاص.. انطلاق الجولة الرابعة لوزارة الاقتصاد بمجموعة السهل القابضة

انطلقت الجولة الرابعة اليوم السبت لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ، لشركة مجموعة السهل القابضة للاتصالات منها: مصنع بيلا للصناعات الغذائية ومصنع بركة للزيت ومصنع الدقيق بريما ومصنع حفاضات الأطفال أصيل ومصنع مكرونة بريما ومصنع الأعلاف .

وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” والسفير تونسي لدى ليبيا وغرفة التجارة والصناعة تونس إلى جانب العديد من المسؤولين.

#صدى #ليبيا











2022-05-14 18:11:51

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