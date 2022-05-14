محطات الوقود في سرت تتسلم 190 ألف لتر بنزين

سلّمت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، محطات توزيع الوقود بمدينة سرت، 190 ألف لتر من البنزين و90 ألف لتر من الديزل.

وبحسب بيانات شركة البريقة، تسلّمت شركة ليبيا فرع سرت 30 ألف لتر من البنزين، بينما تسلم فرع وادي جارف 20 ألف لتر من البنزين و20 ألف لتر من الديزل.

وتسلمت شركة الشرارة 30 ألف لتر بنزين و10 آلاف لتر من الديزل، وتسلمت شركة الراحلة للخدمات النفطية بفروعها الثلاثة، 80 ألف لتر من البنزين و40 ألف لتر من الديزل.

وأوضحت البينات أيضًا تسلم شركة الطرق السريعة 30 ألف لتر من البنزين و20 ألف لتر من الديزل، ليكون إجمالي ما تسلمته المحطات بالمدينة هو 280 ألف لتر موزعةً ما بين بنزين وديزل.

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