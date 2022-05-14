ارتفاع للدولار… اخر اسعار العملات مقابل الدينار الليبي اليوم السبـت

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم السبـت استمرار ارتفاع الدولار في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الساعة السابعة مساءاً بـ 5.1475 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً. وتداول التجار الدولار الامريكي على صعيد الحوالات الخارجية عند 5.1575 دينار.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني استقراره مقابل الدينار حيث بلغت قيمته 6.27 دينار للبيع و6.22 للشراء، فيما تراجع سعر صرف اليورو بشكل طفيف والذي بلغت قيمته 5.325 دنانير بالعاصمة طرابلس و5.330 دينار في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65 دينارًا.

ويأتي ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي على خلفية سلة العملات المرتبطة بالدينار الليبي؛ حيث انخفض سعرها بشكل كبير، وزيادة معدل الفائدة الربوية للفدرالي الأمريكي، وزيادة سعر الدولار في البنك المركزي، بالإضافة إلى تعليق شحن بعض المصارف للبطاقات.