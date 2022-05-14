خاص: الحويج يصرّح لصدى بشأن آخر المشاريع المشتركة مع الجانب التونسي

تحدّث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” رداً على تساؤل لصحيفة صدى الاقتصادية بقوله:”نسعى لتكامل اقتصادي، ونحتاج لعدة استثمارات كالزراعة في القمح مثلاً والزيتون، أيضاً استثمارات صناعة للمواد الخام التي تملكها تونس كالفوسفات والأسمدة، ومواد أخرى تُستخدم في الإنتاج بدل جلبها من دُول بعيدة”.

مُضيفاً بقوله:”هذه رسالة نبعثها لمن يملك رأس المال بأن يستثمر داخل البلديْن سواءً كانوا رجال أعمال ليبيين أو تونسيين، هُناك خريطة الآن مطلوبة للاستثمارات التي سنبدأ بها عبر غُرف الجفارة وبنزرت”.

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