خاص.. مندوب شركة سجاد طرابلس: هذا المصنع يعول أكثر من 150 عائلة وله أهميّة كبرى

صرح مندوب شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد والموكيت ناصر “محمد شنشن” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: مشاريعنا كلها قائمة ولله الحمد، نواجه بعض الصعوبات من ناحية استجلاب العمالة وصرف الوقود.

وأضاف بالقول: سبق وإن طلبنا شحنات من وقود البنزين على الأقل لإدارة الشركة وتم منعنا، كذلك كان يتم إعطاءنا مخصصات شهرية من الديزل وتم تخفيض كمية الاستهلاك بشكل مفاجئ.

وتابع بالقول: تواصلنا مع الدولة بسيط جداً ونتمنى منها دعماً أكبر، ونريد الحصول على المزيد من التشجيع منها.

وختم حديته قائلاً: هذا المصنع يعول أكثر من 150 عائلة وله أهميّة كبرى، كما نريد المساعدة من الجهات المختصة كمصلحة الجوازات وشركة البريقة لتسويق النفط، أيضاً مصلحة القوى العاملة.

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