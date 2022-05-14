خاص .. السفير التونسي لدى ليبيا: ما رأيناه يُعطي أملاً لصناعة ليبية تنهض .. ويتحدث عن مشاركة تونس الأخيرة بمعرض طرابلس الدولي

صرّح السفير التونسي لدى ليبيا “لسعد العجيلي” لصحيفة صدى الاقتصادية بقوله خلال جولةٍ مشتركة مع وزير الاقتصاد والتجارة في عددٍ من المؤسسات والمصانع :”مارأيناه من إمكانيات محترمة تبشّر وتعطي أملاً لصناعةٍ ليبية لازالت تنهض وتُبنى”.

وحول آثار الحرب الروسية الأوكرانية قال “العجيلي”:”أصبحت الآن الاقتصادات الدولية مترابطة وتتأثر بأي شيء يحصُل في العالم، لكنّنا بالتعاون والمشترك والتكامل الذي نسعى لتحقيقه نحاول جعل اقتصاداتنا قادرة أكثر على مواجهة مثل هذه التحدّيات، ونتمنى ألاّ تكون هناك آثار واضحة”.

متابعاً: “جئنا كضيْف شرف لمعرض طرابلس الدولي الذي رجع لأول مرّة منذُ مُدّة لاستئناف نشاطاته، ومشاركة تونس في مثل هذه التظاهرة لهُ دلالة ورمزّية كبيرة، بعمق العلاقات الثنائية والأخوية، الترابط الاقتصادي والمستقبل المشترك، كذلك جعل هذه العلاقات رافد أساسي للتنمية في البلديْن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية