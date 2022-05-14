“سفارة الولايات المتحدة” تُصدر بياناً حول الشفافية في إدارة عائدات النفط

أصدرت سفارة الولايات المتحدة بياناً ذكرت فيه بأن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي، والاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط أمر ضروري من أجل تحقيق ذلك حسب ما ناقشته الأطراف الليبية يوم 1 أبريل في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين.

وأكدت بأنها تدعم تمامًا التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى إتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات، ويجب أن تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة.

أضافت كذلك بأن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناءً على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هكذا آلية، وسيسهم التقدم على صعيد هذه القضايا المهمة في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي.

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