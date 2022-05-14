الدينار يتراجع أمام الدولار ويستقر أمام نظيره التونسي

تراجعت قيمة الدينار أمام الدولار الأميركي في ختام التداولات ليوم السبت، في السوق السوداء بمدينة طرابلس.

وتداول التجار الدولار عند الساعة السابعة في سوق المشير بـ 5.14 دنانير، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 3 قروش بالمقارنة مع سعر الافتتاح، فيما بلغت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى إسطنبول 5.13 دنانير.

وعلى صعيد العملات العربية، فقد واصل الدينار التونسي الاستقرار أمام نظيره الليبي للأسبوع الثاني على التوالي، إذ تم تداوله في منطقة رأس اجدير الحدودية بــ 1.65 دينار، فيما جرى تداول الليرة التركية بـ33 قرشاً

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