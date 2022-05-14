اقتصاد

الدينار يتراجع أمام الدولار ويستقر أمام نظيره التونسي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت قيمة الدينار أمام الدولار الأميركي في ختام التداولات ليوم السبت، في السوق السوداء بمدينة طرابلس.

وتداول التجار الدولار عند الساعة السابعة في سوق المشير بـ 5.14 دنانير، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 3 قروش بالمقارنة مع سعر الافتتاح، فيما بلغت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى إسطنبول 5.13 دنانير.

وعلى صعيد العملات العربية، فقد واصل الدينار التونسي الاستقرار أمام نظيره الليبي للأسبوع الثاني على التوالي، إذ تم تداوله في منطقة رأس اجدير الحدودية بــ 1.65 دينار، فيما جرى تداول الليرة التركية بـ33 قرشاً

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قناة 218 الليبية

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