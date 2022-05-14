خلال مشاركته في منتدى “نحو الجنوب”.. صنع الله: ليبيا مكان مناسب للاستثمار في الغاز الطبيعي

ألقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله ” يوم أمس الجمعة 13 مايو الجاري كلمة خلال مشاركته في منتدى “نحو الجنوب” الإستراتيجية الأوربية لموسم جيوسياسي اقتصادي واجتماعي ثقافي جديد في حوض البحر المتوسط .

وأكد “صنع الله ” خلال كلمته أن ليبيا تملك إمكانيات مثيرة لتطوير الموارد الهيدروكربونية لتزويد أوروبا بالنفط والغاز الطبيعي عبر البحر من خلال خطوط الأنابيب بإستخدام البنية التحتية الموجودة بالفعل وأن ليبيا تسطيع أن تحل محل بعد الإمدادات الحالية .

حيث أوضح “صنع الله ” قائلًا: على مدار العامين الماضيين شركات النفط الدولية lOCS مثل إيني الايطالية وتوتال إنرجي الفرنسية وريبسول وكونوكو فيليبس وإكوينور وOMV وغيرها استثمرت بأكثر من مليار دولار سنويا ً لاستغلال موارد ليبيا ، وتستأنف بعض الشركات الأخرى أعمال التنقيب والتقييم في ليبيا علي عكس مايعتقده العديد من المراقبين أن ليبيا لا تزال منطقة شديدة الخطورة لمستثمري النفط.

كما صرح أيضًا بأن المؤسسة تقوم حاليًا بمراجعة خطط تطوير North Gialo 6J Area و NC-98 بميزانية تقدريه بـ3.5 مليار دولار وأنه هناك مشاريع جاهزة لتطوير الغاز NC-7 وNC-210 / Atshan في حوض غدامس تقدر بأكثر من 4 مليار دولار لتزويد الغاز إلى السوق المحلي والدولي على مدي 3 إلى 5 سنوات القادمة .

وأضاف “صنع الله ” بأن ليبيا هي مكان مناسب للاستثمار في الغاز الطبيعي بسبب الأزمة الحالية في أوروبا وأنها لاعب عالمي بازر في سوق النفط والغاز ومنتج رئيسي للنفط في أفريقيا.

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