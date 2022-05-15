منظمة رصد الجرائم الليبية تكشف اختطاف العرفي لرفعه قضايا فساد على “الحبري”

كشفت منظمة رصد الجرائم الليبية اختطاف المحامي “عدنان عبدالقادر العرفي” من قبل جهاز الأمن الداخلي بنغازي، على خلفية رفع قضايا فساد ضد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري”.

وبحسب المنظمة فتعد هذه المره الثالثة التي يتعرض فيها “عدنان العرفي” الى الاعتقال غير القانوني، بعد مرتين في عام 2017 و 2021.

وإستنكرت المنظمة الحادثة وأدانت الاعتداء على الحصانات التي يتمتع بها المحامون حسب المادة رقم 27 من القانون رقم 3 لسنة 2014.

كما حملت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي، مسؤولية سلامته، مع مطالبتها بإخلاء سبيله دون قيد او شرط، وفتح تحقيق في هذا الانتهاك، ومحاسبة كافة المسؤولين عنه.

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