ارتفاع جديد للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 15 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 15 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8261 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.025 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9183 دينار، والدولار الكندي 3.7328 دينار ليبي، والليرة التركية 0.3117 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2866 دينار، والدرهم الإماراتي 1.314 دينار، والدينار التونسي 1.5493 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4769 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 15 مايو 2022: