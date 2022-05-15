ليبيا بالمرتبة الأولى من حيث قيمة إحتياطياتها الأجنبية وفق تصنيفات البنك الدولي.. تابع التفاصيل

حازت دولة ليبيا على الترتيب الأول من حيث إحتياطياتها الأجنبية على مدار أكثر من نصف قرن ، بحسب تصنيفات البنك الدولي .

كما حازت ليبيا ب2021 على المرتبة الأولى حيث بلغ حجم احتياطياتها أكثر من 84 مليار، وجنوب أفريقيا المرتبة الثانية وبلغت أكثر 57 مليار ودولة الجزائر الثالثة بقيمة قدرها 56.211 مليار ، ورابعاً مصر 39.824 مليار ، وخامساً نيجيريا 36.729 مليار وسادساً المغرب 35.648 مليار وفي المرتبة السابعة أنجولا بقيمة 14.468 مليار وكينيا الثامنة وبلغت قيمة إحتياطياتها 9.490 مليار .

ووفق تصنيفات البنك فقد تحصلت تونس على المرتبة التاسعة بقيمة 8.845 مليار ، أما غانا فقد حازت على الترتيب العاشر ووصلت قيمة إحتياطياتها 7.884 مليار .

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