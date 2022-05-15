وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية يصل السنغال للمشاركة باجتماعات الوزراء للجنة الاقتصادية لإفريقيا

وصل وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “محمد يوسف الزيداني” إلى العاصمة السنغالية داكار يوم أمس السبت 14 مايو 2022، وذلك لحضور أجتماع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية للجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) في دورته الرابعة والخمسين تحت عنوان ( إنعاش أفريقيا، إيجاد حلول مبتكرة)، في الفترة مابين 15 – 17 مايو للعام 2022.

حيث سيناقش الاجتماع الوزاري التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء وإقراره، والجدير بالذكر أنّ ليبيا قد شاركت في اجتماعات لجان الخبراء لمدة ثلاثة أيام بوفد من وزارة التخطيط ومشاركة وزارتي المالية والاقتصاد، وتأتي هذه المشاركة بوفد من الخبراء برئاسة وزير التخطيط وخبراء التخطيط.

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