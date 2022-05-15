صنع الله: استثمارات بأكثر من مليار دولار سنوياً لاستغلال الموارد الليبية

كشف رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، أن شركات النفط الدولية مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وريبسول، ساهمت بأكثر من مليار دولار سنويًا لاستغلال موارد ليبيا.

وأضاف صنع الله خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات منتدى “نحو الجنوب – الاستراتيجية الأوروبية”، أن المؤسسة تقوم حاليًا بمراجعة خطط تطوير North Gialo 6J Area و NC-98، وهو تطوير نفطي مشترك مع توتال إنرجي وكونوكو فيليبس، بميزانية تقدر بـ 3.5 مليار دولار، بالإضافة لوجود مشاريع أخرى جاهزة لتطوير الغاز في حوض غدامس، وبرأس مال يُقدّر بأكثر من أربعة مليارات دولار؛ لتزويد الغاز إلى السوق المحلية والدولية على مدى 3 إلى 5 سنوات القادمة.

كما أكد صنع الله خلال المنتدى الذي عقد في إيطاليا بمشاركة وزيرة خارجية إيطاليا، وممثلين عن عدد من شركات الطاقة بالمنطقة، أن ليبيا تستطيع تقديم إمدادات آمنة من النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا.

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