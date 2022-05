وزير الاقتصاد والتجارة يزور رفقة السفير التونسي عددًا من الشركات الصناعية جنوب العاصمة طرابلس

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” زيارة تفقدية رفقة السفير التونسي “الأسعد العجيلي” ورئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة الجفارة ورئيس غرفة التجارة والصناعة بنزرت لعدد من الشركات الصناعية جنوب العاصمة طرابلس.

وشملت الزيارة مجموعة “السهل” القابضة والشركات التابعة لها المتخصصة بالصناعات الغذائية وشركة “سجاد طرابلس” لصناعة السجاد والمفروشات وشركتي “الاتحاد” و”النجيلة” للصناعات البلاستيكية، وذلك بحضور عميد بلدية سيدي السائح ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية المكلف بوزارة الاقتصاد وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين بليبيا وتونس

وأوضح “الحويج” بأن الزيارة تأتي للتعريف بالأنشطة الاقتصادية والصناعية القائمة بليبيا والتقنيات الحديثة المستخدمة لتطوير الصناعات ورفع مستوى جودة المنتج المحلي، وإطلاع الوفد التونسي على الفرص الواعدة بقطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار بهدف التشبيك بين القطاع الخاص بالبلدين وتحقيق التنوع والتكامل الاقتصادي وإقامة شراكة تعزز التبادل التجاري الثنائي والتوجه نحو السوق الافريقية.

