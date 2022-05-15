خاص.. المنسق العام لمؤسسة مجلس شيوخ ليبيا: نتمنى أن يكون هناك تشجيع ودعم أكثر للمنتج الليبي خلال الفترة القادمة

صرح المنسق العام لمؤسسة مجلس شيوخ ليبيا “السنوسي البرعصي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: هذه الزيارة تعتبر تشجيع للصناعة الليبيّة، كما نطالب هُنا وزارات الاقتصاد والصناعة بحماية المُتاحة الليبي لأهمية ذلك.

وأضاف بالقول: كذلك لأن السوق مفتوح، وهنا من يدخل عديد السلع من الخارج من تركيا وتونس ولايوجد حماية كاملة للسِلع المحليّة.

وتابع بالقول: هذا ماينتج عنه ضعف في السوق الليبي، وهذا الأمر خطير ومن الضروري أن تنتبه له الوزارات المُختصّة.

وفي ختام قوله: نتمنى أن يكون هناك تشجيع ودعم أكثر للمنتج الليبي خلال الفترة القادمة.

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