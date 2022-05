«صنع الله» يطالب النائب العام بالتحرك إزاء تهريب النفط من ميناء بنغازي

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لملاحقة المتورطين في السماح لناقلات نفط بالدخول للموانئ النفطية وتعبئة النفط بطريقة غير شرعية خارج الإطار القانوني للمؤسسة.

وذكر صنع الله، في بلاغ عاجل موجه إلى النائب العام، بأن الإغلاقات لموانئ الزويتينة ومرسى البريقة تؤثر سلبا على محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب نقص الغاز المغذي للمحطات.

وبحسب الرسالة التي توجه بها صنع إلى مكتب النائب العام فإنّ الناقلات قامت بتعبئة النفط من ميناء بنغازي الرئيسي، وبحمولة تقديرية 15 مليون لتر.

وعلى صعيد آخر، كشف صنع الله، أنّ شركات النفط الدولية مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وريبسول، ساهمت بأكثر من مليار دولار سنويًا لاستغلال موارد ليبيا.

وأضاف صنع الله خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات منتدى «نحو الجنوب – الاستراتيجية الأوروبية»، أنّ المؤسسة تقوم حاليًا بمراجعة خطط تطوير North Gialo 6J Area و NC-98، وهو تطوير نفطي مشترك مع توتال إنرجي وكونوكو فيليبس، بميزانية تقدر بـ 3.5 مليار دولار، بالإضافة لوجود مشاريع أخرى جاهزة لتطوير الغاز في حوض غدامس، وبرأس مال يُقدّر بأكثر من أربعة مليارات دولار؛ لتزويد الغاز إلى السوق المحلية والدولية على مدى 3 إلى 5 سنوات القادمة.

وأكد صنع الله خلال المنتدى الذي عقد في إيطاليا بمشاركة وزيرة خارجية إيطاليا، وممثلين عن عدد من شركات الطاقة بالمنطقة، أنّ ليبيا تستطيع تقديم إمدادات آمنة من النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا.

