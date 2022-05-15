ميديابارت الفرنسية تكشف خفايا مسؤول سابق في إيرباص وعلاقة مع نظام القذافي

قالت صحيفة ميديابارت الفرنسية إن القضاء الفرنسي واجه اتهاما إلى مسؤول تنفيذي سابق في شركة إيرباص لتصنيع وبيع الطائرات بتهمة رشوة موظف عمومي أجنبي في التحقيق في شبهات تمويل النظام الليبي السابق لحملة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الانتخابية في العام 2007.

وأضافت الصحيفة إن الاتهام توجه لإدوارد أولمو المسؤول السابق في إيرباص في منتصف مارس كجزء من التحقيق القضائي في الاشتباه في تمويل ليبيا لحملة نيكولا ساركوزي الانتخابية.

وبحسب المعلومات التي كشفها موقع ميديابارت الفرنسي فإن شكوك القاضي تتعلق ببيع اثنتي عشرة طائرة إيرباص إلى نظام معمر القذافي في العام 2006.

حيث يشتبه في أنه أمر بتحويل مليوني يورو بعد ثلاثة أسابيع من إبرام هذا العقد إلى حساب في سنغافورة يخص الوسيط ألكسندر الجوهري المتهم في هذه القضية وتتعلق قائمة التهم بالتواطؤ في الفساد ورشوة موظف عمومي أجنبي وتكوين جمعيات إجرامية وفقا للصحيفة .

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