وزارة المواصلات تجتمع لمناقشة إعتماد التنظيم الداخلى للوزارة وتدليل الصعوبات التي تتعارض مع القرار والعمل به

عقد وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري “وسام الإدريسي” اليوم الأحد اجتماعاً، مع وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي “خالد السويسي” ووكيل الوزارة لشؤون النقل البري “فضل الله راف الله” .

تناول الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بنشاط الوزارة والمصالح والشركات التابعة لها ، حيث تم دراسة آلية تنفيذ القرار 536 لسنة 20 بشأن إعتماد التنظيم الداخلى لوزارة المواصلات وتدليل الصعوبات التي تتعارض مع القرار والعمل به.

كما اتفق الوكلاء على برنامج عمل يستهدف تكثيف الزيارات الميدانية لكافة الشركات والمصالح والمواقع بغية الوقوف على الأعمال التابعة لها واعداد تقارير كاملة، تم التطرق أيضاً إلى وضع آلية صحيحة وفاعلة لتسير اداء فريضة الحج والعمرة، وكذلك تسيير زيارات إلى مناطق الجنوب للوقوف على ما يواجهونه من صعوبات وسبل تذليلها.

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