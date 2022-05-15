مؤسسة النفط تؤكد تهريب 11 ألف طن متري من الديزل عبر ميناء بنغازي

أكدت مؤسسة النفط في بيان خاطبت فيه النائب العام، الصديق الصور، أن الناقلة (TSM DUBHE) تقوم بشحن الديزل بشكل غير شرعي خارج الإطار القانوني لمؤسسة النفط وشركة البريقة.

وبحسب البيان الذي حصلت قناة 218 على نسخة حصرية منه، فإن الناقلة التي تحمل علم توفالو تقوم بشحن الديزل عبر ميناء بنغازي، وذلك بحمولة تقديرية بلغت أحد عشر ألف طن متري، أي خمسة عشر مليون لتر.

وأضاف البيان أن الناقلتين السابقتين “Queen Majeda و Aquamarine” واحدة تحمل العلم الليبي والأخرى العلم التركي، قامتا بتنفيذ شحنتين غير شرعتين لكل منهما، إذ تم الشحن من ميناء بنغازي وجرى التفريغ في دولة تركيا.

‎وأشار صنع الله خلال البيان إلى أن حجم الكميات تضاعف حوالي عشر مرات، ومؤسسة النفط تواجه صعوبة كبيرة في تغطية الاحتياجات المحلية، خاصـة في ظل تناقص الغاز المغذي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب الإغلاقات لموانئ الزويتينة ومرسى البريقة، مطالبًا بضرورة فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لملاحقة جميع الأطراف.

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