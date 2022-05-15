“خالد مازن” يبحث مع مدير مركز المعلومات والتوثيق ما تم إعداده وتجهيزه من قبل المركز من برامج وتطبيقات إلكترونية

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد مازن” اليوم الأحد اجتماعاً ، مع مدير مركز المعلومات والتوثيق عميد “البهلول شنانة”، وذلك في إطار متابعة خطة التحول الرقمي لوزارة الداخلية بكافة مكوناتها ومن بينها غرف العمليات الذكية بمديريات الأمن.

تناول الاجتماع مناقشة ما تم إعداده وتجهيزه من قبل مركز المعلومات من برامج وتطبيقات الكترونية، وذلك تنفيذاً للخطة المعدة لميكنة الادارة ومواكبة ركب التحول الرقمي، بالإضافة إلى مشروع الحالة الجنائية الإلكترونية التي تم اطلاقها مؤخراً لتسهيل الإجراءات للمواطن وتقديم أفضل الخدمات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية